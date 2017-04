L'ex portiere di Parma e Lazio Fernando Orsi, attuale commentatore di Premium Sport, parla così a proposito della corsa all'Europa a Fiorentinanews.com: 'Anche se il Milan e l’Inter sono più interessate alla tournée internazionale che ai preliminari di Europa League la Fiorentina non è avvantaggiata, ma sta comunque recuperando posizioni che fino a due settimane fa sembravano insperate. Resta ovvio che i viola hanno comunque più possibilità. Domenica prossima c’è Inter-Napoli, e i viola potrebbero approfittare di un eventuale sconfitta dei nerazzurri per superarli. In questo momento sembra anche che la Fiorentina abbia preso una certa consapevolezza su certe situazioni anche se il quadro su Sousa non è chiaro, ma la squadra forse c’è più con la testa rispetto alle milanesi alla luce dei risultati ottenuti da entrambe in questa ultima giornata di campionato. Un giudizio sulla gara di sabato tra Fiorentina e Inter? Il risultato di Firenze è stato causato sia dai meriti dei viola che dai demeriti dell’Inter. Mi pare che comunque la quando la squadra di Sousa incontra delle avversarie importanti sia più concentrata e più in partita. Dopotutto ha recuperato una partita che sembrava persa dopo il 2-1 iniziale, a me sembra che sua una squadra che sta abbastanza bene. Ha recuperato mentalmente e non solo dei giocatori importanti come Babacar e Vecino'.