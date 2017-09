L'ex portiere e allenatore, Fernando Orsi, ha parlato a Radio Radio del difficile momento del Milan: "Il Milan sta peggio di tutte, non mi aspettavo una squadra in queste condizioni. Il Milan è un vero e proprio caso, perché l'Inter alla fine vince spesso e volentieri, i rossoneri no. Montella? A me piace e lo difendo perché non è una pippa. Sapevamo che avrebbe incontrato qualche difficoltà di assembramento, ma non così tanto. Non ha trovato la quadra, cambia spesso e troppo. Dovrebbe trovare una continuità di uomini oltre che tattica. Bonucci? Non sono certo tutte sue le colpe. Il Milan ha comprato un grande calciatore ma non Maradona. Non vinceva le partite da solo alla Juve, non può vincerle adesso al Milan".