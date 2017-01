Orsolini è quasi della Juve. I bianconeri hanno sbaragliato la concorrenza e hanno in pugno l'esterno classe '97. Da Ascoli, però, predicano calma e cercano di allontanare i riflettori. Così si è espresso, in conferenza stampa, Andrea Cardinaletti, amministratore unico dell'Ascoli: “Stiamo affrontando il mercato in maniera decisa. Il nostro obiettivo è soltanto migliorare la squadra. Ciò significa che non abbiamo nessuna fretta di cedere Orsolini. Il giorno in cui dovessimo cederlo dobbiamo pensare di rinforzarla. Dobbiamo essere attenti nei confronti delle società che hanno giuste attenzioni per un grande giocatore, destinato a fare una carriera importante che noi non vogliamo e possiamo impedire. Il giocatore deve finire il suo campionato qui perché vogliamo rinforzare la squadra, non indebolirla". Le perole sono state evidenziate dal portale tematico Ascolilive.it.