Un duello inaspettato, un piano b che ora si è trasformato non solo in prima e forse unica idea di mercato, ma addirittura un duello che si è trasposto da dentro il rettangolo di gioco, dove Juventus e Napoli si stanno contendendo lo scudetto, alle scrivanie del calciomercato. Una battaglia che porta il nome di Matteo Politano, esterno d'attacco del Sassuolo, divenuto, complici il no di Verdi agli azzurri e l'infortunio importante di Cuadrado per i bianconeri, l'oggetto del desiderio di mercato di entrambe.



LE PAROLE DI MAROTTA E CARNEVALI - Nella giornata di ieri, prima della sfide del Sassuolo contro l'Atalanta e della Juventus contro il Chievo Verona l'ad dei neroverdi Carnevali e quello dei bianconeri Marotta hanno rinvigorito gettando benzina il fuoco della contesa. Da un lato Marotta ha confermato la volontà di trattare il giocatore, dall'altro Carnevali ha annunciato la volontà di Politano di approdare al Napoli.



OUNAS E ORSOLINI - In mezzo rimane il Sassuolo che per privarsi di un giocatore ritenuto importante nella corsa salvezza vuole ottenere una cifra importante e, possibilmente, anche una contropartita tecnica di livello. Il Napoli, secondo il Corriere dello Sport ha presentato una proposta da 20 milioni di euro più il cartellino di Ounas (scaricato e raramente utilizzato da Sarri), ma secondo Tuttosport la priorità della formazione emiliana si chiama ad oggi Riccardo Orsolini, esterno classe '97 di proprietà proprio della Juventus ma in prestito biennale all'Atalanta dove non sta trovando spazio. Due opzioni concrete, due chance di arrivare a Politano e vincere, fuori dal campo, il primo round di una battglia che durerà fino a marzo. Chi la spunterà?