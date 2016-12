Riccardo Orsolini è uno dei maggiori talenti del campionato di Serie B, seguito da tutti i maggiori club italiani, tra cui Juventus, Milan e Inter. Il centrocampista dell'Ascoli ha parlato al Corriere dello Sport, commentando anche le voci inerenti al suo futuro: "Sono orgoglioso che tante società importanti mi stiano studiando, però non mi faccio distrarre da questo vortice di voci. Non penso al mercato, al mio futuro".



SUI SUOI MODELLI - Continua il 19enne: "Qualcuno mi ha accostato a Berardi del Sassuolo. E qualche altro ha scomodato addirittura un fenomeno come Robben. Io mi tengo alla larga da certi giudizi. Ho cominciato adesso a farmi conoscere, sto cercando di creare le basi per una buona carriera."



SULL'IDOLO ZANETTI - "Il mio modello è Zanetti: per il suo modo di ragionare, per la sua mentalità, per la sua dedizione. Rispecchia i valori autentici, quelli che contano: l’applicazione, il rispetto verso gli avversari, lo spirito di sacrificio, la disponibilità a mettersi al servizio dei compagni con umiltà”. Proprio l'ex storico capitano e ora vicepresidente nerazzurro ha avuto un contatto telefonico con Orsolini: "In parecchie interviste ho sottolineato questo legame a distanza nei suoi confronti. E lui, qualche giorno fa, mi ha telefonato. All’inizio, quando ho risposto al cellulare, sono rimasto un po’ sorpreso. Ho temuto per qualche secondo che potesse trattarsi di uno scherzo. Ma poi ho riconosciuto la sua voce. Ho capito che stavo parlando davvero con Zanetti. Mi ha ringraziato per le belle parole che avevo espresso sul suo conto: una grande emozione. Mi ha dato l’opportunità di ribadirgli tutta la mia stima anche a voce. Sono stato io a congratularmi con lui. La sua figura di leader silenzioso mi ha sempre affascinato".