Fra Juve e Milan, nella corsa a Riccardo Orsolini rischia di spuntarla il Chelsea. Il club inglese, secondo quanto riportato da Sportitalia, ha formalizzato un'offerta da 6 milioni di euro per l'attaccante dell'Ascoli e della Nazionale italiana Under 20, che anche in caso di buona riuscita dell'affare rimarrebbe in Serie B fino al termine della stagione.