Il futuro di Gonzalo Rodriguez è sempre più in dubbio e a Radio Blu il collaboratore del suo agente, Palito Ortega, ha spiegato la situazione: "La società non ci ha richiamato per cui ci aspettavamo un trattamento diverso. In linea di massima Gonzalo avrà sbagliato 10-15 partite in 5 anni, su una quarantina a stagione, è normale poi avere un pizzico di calo in qualche match. Questo non vuol dire che non tenga a Firenze, ha messo su famiglia, è contentissimo di stare a Firenze, per questo ci è rimasto male. Ingaggio inferiore? Non ha deciso di non rimanere e non è un problema di soldi. La Fiorentina in realtà ha offerto più soldi, nel senso che avrebbe concesso un rinnovo biennale, pur con la decurtazione del 25%: in totale sarebbero stati più soldi, spalmati su due anni e non su uno. Lui è un ragazzo molto sensibile e serio e voleva fare solo un anno di contratto, poiché non sapeva se avrebbe retto un anno in più a questi livelli. E’ un ragazzo onesto, se non lo fosse stato avrebbe firmato e preso quei soldi, magari senza stare bene fisicamente a lungo termine. Margini per ricucire? Noi siamo aperti ovviamente, i margini ci sono, però siamo aperti a tutti. Se la Fiorentina ci chiama, ci sediamo a parlare e magari troviamo un accordo. Con questo status di cose pensiamo che a loro non interessi più Gonzalo. Inter e Milan? Stiamo parlando anche con loro".