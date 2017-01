Oscar è tornato a parlare del suo trasferimento dal Chelsea allo Shanghai SIPG, sottolineando come il progetto dei club cinesi sia di primo livello: ''Penso che se il calcio cinese continuerà di questo passo potrà competere anche con la Premier League; al momento in Inghilterra c'è un livello più alto rispetto al resto del mondo, ma anche qui in Cina ci sono grandi giocatori. Aiutano molto i nuovi arrivati ad integrarsi e spero che continuino così. Il mio trasferimento è stato positivo per tutti e ora sono felice. Penso che se continueranno a spendere nel giro di pochi anni il campionato cinese sarà uno dei più importanti al mondo; sono felice che mi abbiano fatto un'offerta importante''.