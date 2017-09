La rubrica del cellulare è diventata vitale per ognuno di noi: immaginarsi di perderla dà i brividi, figurarsi se di lavoro fai il direttore sportivo, e con quella rubrica ti ci guadagni da vivere. L'esperienza è capitata domenica al ds della Sampdoria Carlo Osti, protagonista della disavventura a Piacenza.



Un ladro ha spaccato il finestrino del Bmw X3 del dirigente blucerchiato, rubando la borsa da uomo posata sul sedile posteriore e il telefonino situato nella tasca lato guidatore. Ma se la borsa non conteneva nulla di prezioso, lo stesso non si può dire dello smartphone, pieno di contatti e di indirizzi mail utili per il lavoro di Osti. Il ladro ha 'risparmiato' le chiavi di casa del dirigente, salva anche la maglia da corsa tecnica ricevuta in regalo dal responsabile della comunicazione doriana Viganò.



Proprio su Viganò ieri puntava il dito scherzando Osti: "Penso sia colpa della maglia che mi ha regalato"diceva il ds, come riporta Il Secolo XIX "E' talmente insolito un regalo da lui che avrà portato sfortuna. Battute a parte - ha concluso la vicenda Osti - mi auguro solo che il ladro non abbia iniziato a telefonare a tutti i numeri della rubrica. Io per fortuna li ho recuperati perchè li avevo nell'iPad, speriamo bene...".