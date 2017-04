Sono passati 7 mesi dal suo ritiro dal calcio giocato, ma l'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter e della Nazionale Pablo Daniel Osvaldo non perde mai occasione per far parlare di sè e stavolta a sollevare il polverone sono state le sue dichiarazioni in Argentina, a Fox Sport Radio: "Quando ero nella Nazionale italiana, fumavo nello spogliatoio con Buffon e il c.t.". Il riferimento è chiaramente a Cesare Prandelli, che nel corso della sua gestione (dal 2010 al 2014) era diventato noto anche per l'applicazione del codice etico per quei calciatori che pagavano con l'esclusione dalla Nazionale i comportamenti sopra le righe dento e fuori dal campo.