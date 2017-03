Una vera e propria rivoluzione. E' quella che si prospetta in casa Fiorentina al termine di questa stagione. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Pantaleo Corvino punta a racimolare almeno 80 milioni di euro dalle cessioni che ha messo in ponte.



​Tra i 'sacrificati' anche giocatori di primo piano a cominciare da Nikola Kalinic. Impensabile che qualcuno paghi la clausola da 50 milioni di euro inserita nel suo contratto, ma l'obiettivo è quello di arrivare a 30-35 milioni solo con lui. Destinazione Premier League.



​Gli altri soldi dovrebbero essere ottenuti mettendo sul mercato Ilicic, Badelj e addirittura Borja Valero, uno che sembrava fino a poco tempo fa destinato a rimanere fino a fine carriera a Firenze, anche perché legatissimo a questa città.



​Se ne andrà anche Gonzalo Rodriguez, ma la sua sarà una cessione a costo zero, perché è in scadenza di contratto.



​Ovviamente questi soldi servirebbero in larga parte per rifare la squadra e cercare di riaprire un ciclo che porti a maggiori soddisfazioni sportive.