Ultime partite degli ottavi di finale di Champions League: questa sera scenderanno in campo Juventus-Porto e Leicester-Siviglia. Il bis bianconero si gioca a 1,75 contro il 5,45 avversario. Si continua con il Siviglia favorito per il Passaggio Turno a 1,28 sul 3,50 inglese. Nessuna differenza tra Monaco e Manchester City, entrambe a quota 2,57 come vincenti ed X al primo tempo a 2,60. Ma il vantaggio è comunque della squadra ospite che, a 1,16 per il Passaggio Turno, punta tutto su una prima rete di Aguero a 5,00. Tra il Bayer Leverkusen e l'Atletico, invece, i favoriti rimangono i madrileni a quota vincenti 1,62.