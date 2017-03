Il giovane dell'Inter Zinho Vanheusden, impegnato nella giornata di ieri nel match Italia-Belgio Under 19, nella fase d’élite per la qualificazione all’Europeo Under 19 che si svolgerà a luglio in Georgia, è stato visionato da ben otto club diversi: secondo quanto riporta FC Internews, per lui c'erano Chelsea, Everton, Borussia Dortmund, Anderlecht, Gent, Twente, Psv Eindhoven e Lione.