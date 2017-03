Continua la guerra tra Mesut Özil e Jose Mourinho. Dopo che i rapporti tra i due si sono progressivamente deteriorati nel corso del triennio trascorso al Real Madrid tra il 2010 ed il 2013, il quotidiano tedesco Bild annuncia che nella biografia del calciatore ora in forza all'Arsenal sono trapelate parole forti del tecnico portoghese nei suoi confronti.



LO SFOTTÒ DI MOU - Un giorno il lusitano avrebbe sbottato, lamentandosi del fatto che Özil si sarebbe dedicato più ai dettagli tecnici che a sacrificarsi per la squadra, intimandogli di andare a farsi una doccia: "Sei un bambino. Non ci servi!". Alla richiesta del tedesco riguardo cosa fare per migliorare questo aspetto, l'ex coach interista avrebbe tuonato: "Voglio che giochi al meglio delle tue possibilità, che ti scontri con gli avversari come un uomo. Sai che impressione fai nei contrasti? No? Te lo mostro io!". E si mise in punta di piedi, con le braccia lungo il corpo ed il broncio in viso, cominciando a saltare nello spogliatoio dei blancos.



LA SCELTA DEL REAL - Özil ha aggiunto che, in seguito al Mondiale del 2010, c'erano cinque club interessati a lui: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Il personale interesse per i blaugrana venne spento dalla freddezza e dall'indifferenza di Pep Guardiola nei suoi confronti: "Mourinho lottò molto per avermi in squadra. Mi ha persuaso con il suo calore, per questo scelsi lui e il Real Madrid".