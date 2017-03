Anche Mesut Ozil, dopo Mauro Icardi, farà parlare di sé, oltre che per le prestazioni in campo, anche per la sua autobiografia. Nelle anticipazioni, pubblicate dalla Bild, ecco le parole della stella dell'Arsenal sul suo rapporto con Mourinho ai tempi del Real Madrid: "Una volta mi ha davvero offeso. Mi ha umiliato chiamandomi vigliacco davanti agli altri compagni. Mi venne incontro guardandomi dritto negli occhi: "Tu pensi che due bei passaggi siano abbastanza. Credi di essere così bravo che dare solo il 50% di quello che potresti sia ok" - mi disse -. Poi attese in silenzio. Voleva una mia reazione, mi stava provocando. Ma io non sapevo cosa dire, così lui continuò: "Ora mollerai? Sei un vigliacco. Cosa vuoi, andarti a fare una doccia calda? Pettinarti i capelli e restare solo? O vuoi mostrare ai tuoi compagni e ai tifosi cosa sei capace di fare?" Mi sentii così umiliato che decisi per la doccia, ma oggi non farei così. E ritengo Mourinho un grande allenatore"