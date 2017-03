Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, nella sua autobiografia scrive del suo addio al Real Madrid: "Andarmene dal Real Madrid è stata la decisione più difficile della mia vita. Cercavamo di vincere la Champions, il mio ciclo non era finito. Mio padre, come chiunque, non è perfetto e le negoziazioni con Florentino Perez e il Real Madrid erano troppo grandi per lui. Non era una questione di avarizia. Solamente chiedevamo ciò che ci sembrava giusto e che il Real Madrid non ci aveva dato con la sua prima offerta, pensasse di saper gestire tutto senza l'ausilio di un agente, ma non aveva sufficiente esperienza a negoziare con grandi club e non seppe gestire la pressione. Sarebbe stato opportuno mantenere la mente fredda. E di fronte a Florentino Perez la testardaggine non è la cosa migliore. Così caddi in disgrazia davanti al capo del club nonostante non avessi fatto nulla".