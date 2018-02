Intervenuto ai microfoni di Premium, il secondo portiere dell'Inter, Daniele Padelli, ha parlato del momento che la squadra nerazzurra attraversa.



"I 3 punti portano entusiasmo, veniamo da un periodo particolare e speriamo di essere tornati sulla strada giusta. Il momento è decisivo, siamo in corsa per il nostro obiettivo e dobbiamo lavorare e fare di più. In Italia è sempre dura, devi essere al 100% e poi si sa che momenti positivi e negativi capitano, ma siamo sempre rimasti lì. Ogni partita è una storia a sé e dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo solo una competizione e bisogna approfittarne. Il Genoa? Abbiamo qualche assenza ma chi gioca qui deve farsi sempre trovare pronto, come è successo nelle ultime partite. A Marassi sarà dura come sempre ma ci siamo preparati bene. Le polemiche? Penso che i panni sporchi si debbano lavare in casa e non ho visto tutti questi problemi che avete raccontato. Forse da fuori qualcuno sa più di noi. Evidentemente a qualcuno piace parlare di cose inesistenti".