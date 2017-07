Simone Padoin non vuole credere al trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan: "Leo l'ho sentito prima delle vacanze. Lui al Milan? Non ci credo neppure se lo vedo. Non lo vedo proprio con la maglia del Milan addosso. Forse mi sarei potuto aspettare che potesse andare all'estero, quello sì. Ma al Milan mai". Poi risponde alle accuse di Dani Alves allo spogliatoio "troppo serio" in bianconero: "Non è affatto uno spogliatoio di chierichetti, ma prima di una partita serve concentrazione. Tutti si sono adattati. Anche al Cagliari prima di una partita non si mette la musica e i giocatori non parlano al telefono". Sullo scudetto, infine: "Stanno vendendo? Vabbè. Al posto di Dani Alves è arrivato Douglas Costa che non mi sembra proprio male. E' fortissimo. Io vedo un grande Napoli perché è sotto gli occhi di tutti che giochi il miglior calcio d'Italia, ma la Juve la vedo ancora superiore. Perché è una squadra in cui c'è grande consapevolezza".