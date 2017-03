Simone Padoin ha lasciato la Juventus in estate per volare a Cagliari e non rimpiange la scelta: "Sono fiero ed orgoglioso del mio passato e della mia carriera. Giocare e vincere così tanto alla Juve è stato un onore. Prima di arrivare a Cagliari ero convinto che fosse la decisione giusta da prendere, ora invece posso dirlo: è stata la scelta migliore che potessi fare". Nell'intervista a Goal si sofferma sul presente "Mi sembra che questa Juve abbia raggiunto piena consapevolezza nei suoi mezzi, credo abbia tutte le carte in regola per provare a vincere la Champions" e sul futuro della sua ex squadra: "Caldara è veramente un difensore di grande prospettiva e l’idea di lasciarlo ancora un anno a Bergamo a maturare è intelligente. Credo che farà lo stesso percorso di Rugani".



Poi dice la sua sul bomber dei sardi, Marco Borriello: "Conoscevo Marco e non avevo dubbi che avrebbe fatto bene. Innanzitutto perché è un grande professionista e poi perché l’avevo seguito nella stagione scorsa di Carpi e Bergamo, dove aveva fatto bene. Mi aspettavo una stagione così, anche perché lui sa sempre determinare: nel finale di quella stagione alla Juve segnò due gol decisivi per lo scudetto". Conclude sull'esperienza a Cagliari finora: "Io e la mia famiglia ci siamo ambientati alla grande a Cagliari, ho ancora due anni e mezzo di contratto e ho tutta l’intenzione di restare qui".