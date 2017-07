Nico Pulzetti, nuovo centrocampista del Padova, arrivato dopo l'ultima stagione allo Spezia, si presenta: "Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che mi hanno dimostrato. Spero di ricambiarla sia dentro che fuori dal campo. Con questo trasferimento mi avvicino a casa, dato che mia moglie e mio figlio abitano a Jesolo. E’ stata dunque una scelta di vita, non solo sportiva. Quella del Padova è una società storica e sana, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. E’ anche per questo che ho scelto di sposare la causa biancoscudata. La trattativa? Stavo valutando il rinnovo con lo Spezia, ma quando è arrivato il Padova non ci ho pensato su due volte e ho accettato subito: sono molto contento. In più ritrovo Bisoli; è una persona seria e un ottimo professionista. Con lui in campo non ti annoi mai: ha molto carattere, è esigente e pretende sempre il cento per cento. Il mio ruolo? Mi metto a totale disposizione del mister. Nella mia carriera ho fatto un po’ tutti i ruoli del centrocampo, trequartista compreso. Io vicino al Padova in passato? C’era stato un interessamento prima del mio approdo a Siena. Obiettivi stagionali? Difficile parlarne: i campionati vanno sempre giocati e sudati. Ci vorrà quindi lavoro e dedizione: di certo io sono venuto qui per fare qualcosa importante in una società seria. Non a caso qui mi sono sentito fin da subito a mio agio e ho firmato per due anni. Padova è una città grande e ha voglia di calcio".