Miguel Reina, padre di Pepe, ha parlato a Radio Crc della partita che il Napoli giocherà contro il Real Madrid: ''Mi trovo a Cordoba, ma ho una voglia tremenda di seguire dal vivo Real-Napoli. Spero di essere accolto dalla Società al Bernabeu. Se giocheremo come contro il Bologna, per la squadra di Zidane si farà dura. Ho chiamato subito mio figlio per chiedergli di conservarmi un biglietto, voglio esserci. Quando metteranno piede al Bernabeu, uno degli stadi più importanti d'Europa, l'impatto per i giocatori sarà forte, ma conto molto sulla professionalità degli azzurri, anche i più giovani, che sapranno reagire all'emozione per disputare un'ottima partita. Se faranno girare palla velocemente come contro il Bologna, potranno tentare l'impresa. Insomma, a Madrid senza nessun timore. Bilancio positivo di mio figlio contro il Real? Speriamo che allunghi ulteriormente la serie. I miei ricordi più belli? Su tutti l'esordio da giovanissimo contro campioni come Di Stefano. Il Santiago Bernabeu è una fortezza, uno stadio difficile da penetrare; ma non bisogna mai demordere o darsi per sconfitti. Le parole di Milik? Pepe è più riservato su certi argomenti, ma mi ha detto anche lui che il clima è sereno e lo spogliatoio più che mai compatto. Questo Napoli è un mix giovani entusiasti, questa potrà essere una chiave contro il Real. Attenzione, però, al centrocampo: la partita verrà giocata soprattutto lì. Il Napoli dovrà puntare sul grande stato di forma degli attaccanti. L'unica formula è crederci: se gli azzurri ci credono, allora si parte dallo 0-0. Un messaggio ai napoletani? Gli dico: 'abbiate cura di mio figlio'...''