Armando Vangioni, padre di Leonel, ha parlato a Milanews della situazione del terzino argentino al Milan: ''Si trova molto bene, c’è un buon rapporto fin da quando Leonel è arrivato a Milano. Anche con la squadra devo dire che si è instaurato un buon feeling, il gruppo è forte umanamente. Per qualsiasi giocatore straniero non è facile apprendere subito i segreti della serie A. Poi non è nemmeno semplice restare fermi per sei mesi senza giocare una gara ufficiale, in questo Leonel ha dimostrato di avere di avere grande concentrazione quando è stato chiamato in causa da Montella nel momento di difficoltà della squadra. In queste tre gare da titolare credo che abbia fatto molto bene, non era facile dopo sei mesi fuori dal campo. Se Montella gli concederà fiducia sono sicuro che lui lo ripagherà con impegno e dedizione. Leonel è un giocatore ben visto in Argentina, però senza giocare con continuità al Milan è difficile essere convocato in Nazionale. Per questo motivo a gennaio avevamo pensato di cambiare squadra, solo per giocare di più, non perché non si trovasse bene a Milano. Però grazie a Dio ora Montella gli sta dando la giusta opportunità perché Leonel possa avere un alto livello di gioco. Il futuro di Leonel si chiama Milan. Questa è una squadra dalle grandi prospettive e lui è felice qui. Credo che abbia la possibilità di giocarsi le sue carte fino al termine del contratto, qui si trova bene''.