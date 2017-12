10 il Palermo: vittoria importante, rumorosa, di quelle che lanciano un segnale forte e chiaro. Quando Coronado e compagni sono al top, non ce n'è per nessuno. "I ragazzi sono stati meravigliosi", parola di Tedino. E per vincere 3-0 al San Nicola, bisogna davvero esserlo.



9 Radu e Laverone: eroi di Avellino, per una giornata. Sul 2-1, nel recupero, il portiere irpino vola e para il rigore di Litteri; sul cambio di fronte, Laverone fa 2-2 siglando la doppietta personale e riacciufando il Cittadella. Applausi.



8 Cosmi e Aramu: bel siparietto, al termine della prima di Serse Cosmi sulla panchina dell'Ascoli. Al 90esimo, con i marchigiani avanti, pareggia per l'Entella Mattia Aramu. I due, a Trapani, stavano per scrivere la storia due stagioni fa. Nel post partita, bel siparietto. L'autore del gol: "Volevo tirare", il tecnico: "Mattia lo conosco bene e se mi dice che voleva tirare in porta da quella posizione giuro che non lo saluto nemmeno"



7 Donnarumma: quando segna, l'Empoli vince sempre (tranne ad Avellino). L'ultima vittoria il 18 novembre, contro il Cesena: 5-3 e 2 suoi gol, Poi, due pareggi, con il 9 a secco, infine il rigore dell'1-0, da 3 punti, contro il Carpi. L'Empoli non è solo Caputo.



6 Il Perugia al 90esimo: chiamiamolo cuore, ma la squadra di Breda non molla mai fino all'ultimo. Tre gol oltre al 90esimo che hanno portato 5 punti: Di Carmine nel derby, Falco con l'Ascoli e Buonaiuto nell'ultima contro la Salernitana.



5 Cremonese: una vittoria buttata via. Dopo il gol di Scappini, la beffa, al 94esimo, al fischio finale: l'autogol di Claiton che toglie due punti alla banda Tesser. Due punti che avrebbero regalato il quarto posto.



4 Venezia: 3 punti nelle ultime 4, sembra essere tornato quello di inizio stagione.



3 Bari: bocciato, per la prima volta al San Nicola. 3 come gli schiaffi presi contro un super Palermo. Uno scontro diretto perso che rischia di lasciare il segno.



2 Ternana: 2 come le vittorie in questo campionato. Pochesci è già mister X: 12 i pareggi in questa stagione. Bollini è stato esonerato per gli undici pareggi a Salerno, quindi il tecnico della Ternana è chiamato a dare un segnale.



1 Stroppa: oggi è un mese esatto dall'ultima vittoria in campionato. Poi un pareggio e 3 sconfitte consecutive. L'assenza di Mazzeo si fa sentire, i Satanelli sono in crisi. L'allievo di Zeman come il maestro: a rischio.



0 Zeman: peggio di Bollini esonerato. Il Pescara va avanti, si fa riprendere, va ancora avanti e poi subisce tre gol negli ultimi 10 contro il Cesena. Così proprio non va. Novara è decisiva.