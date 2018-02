10 Caputo e Donnarumma: Sono ripetitivo, è vero. Ma anche loro lo sono: Donnarumma e Caputo, Caputo e Donnarumma. Due gol l'ex Salernitana, uno l'ex Entella. Parma ko, altro 4-0 Empoli con una big e 34 gol in 2 (20 Caputo, 14 Donnarumma).



9 Sandro Tonali: qualcuno giura che è il nuovo Pirlo, noi vogliamo farlo crescere in pace. 4 presenze da titolare per il 2000 del Brescia, che nella vittoria contro la Ternana disegna un assist perfetto per Torregrossa. E le big osservano.



8 Oliver Kragl: ci ha preso gusto. Doppietta pesante contro il Carpi, fanno 4 in 5 partite. "Tiro da lontano e la palla va sempre dentro" ha detto dopo la partita. E per ora il Foggia gode,



7 Christian Kouamé: settimo gol in campionato, secondo nelle ultime tre, per l'attaccante del Cittadella. In fuori casa i veneti vincono e convincono: nell'ultimo turno, a Cesena, lo devono al classe '97 ivoriano.



6 Il Bari di Grosso: i Galletti stanno risalendo. Secondo 1-0 di fila e 6 punti nelle ultime 2. Boccata d'ossigeno necessaria dopo un momento difficile.



5 Il Pescara di Zeman: la squadra meno zemaniana di sempre. Concede poco e crea poco: dov'è finito il 4-3-3, l'attacco che punge e la difesa che balla? La solidità non è da lui. L'anonimato neanche. I playoff, comunque, sono a meno 2 punti.



4 Cremonese: la vittoria manca da un mese esatto. Sempre in zona playoff, ma 2 punti nelle ultime 4 sono pochi, troppo pochi per una squadra che può fare di più.



3 Ferruccio Mariani: almeno Pochesci con la Ternana pareggiava. 3 partite 3 sconfitte. Ha criticato il passato per avere una squadra fuori forma: in parte sfortunata contro il Brescia, ma com'è che con Pochesci qualche punto arrivava?



2 Roberto D'Aversa: il tecnico del Parma resta in sella, ma la sfida col Venezia sarà decisiva. La società lo ha confermato, la tifoseria chiede la sua testa: con l'abbondanza di qualità che ha è richiesto qualcosa in più almeno in termini di gioco, coraggio e mentalità.



1 Palermo: crisi nera, nerissima. Tedino confermato, ma la società si aspetta una pronta risalita per quella che, a inizio campionato, era la favorita numero 1 per la promozione diretta. 1-0 contro il Perugia e ritiro in Lombardia: ora anche il terzo posto è a rischio.



0 Claudio Lotito a Salerno: i tifosi della Lazio prima, quelli della Salernitana ora. "Hanno il compito di andare allo stadio e fare il tifo. Hanno due facce, sono come San Matteo. I tifosi trovassero chi caccia i soldi e la Salernitana la cedo domani mattina, non c’è problema. Pure noi allora dovremmo lamentarci: 14 milioni di euro per vedere che allo stadio non ci va nessuno. Non andiamo bene? Non sono contenti? L’ho detto e lo ripeto: trovassero chi è disposto a subentrare e togliamo il disturbo". I risultati stentano, il co-patron è in campagna elettorale e i tifosi si sentono abbandonati. Lotito sembra disinteressarsi della Salernitana e pensare solamente al suo futuro al Senato.



@AngeTaglieri88