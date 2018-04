non segna Caputo? Che problema c'è, ci pensa il gemello. Gol del momentaneo 1-0, gol del definitivo 3-2 per la vittoria dell'Empoli sul Cesena. E sono 18 in campionato. I toscani volano, spinti dai gol dei suoi due gioielli. E una chance in Serie A, l'ex Teramo e Salernitana, la merita. Vicino alla Lazio in passato, ora è a una manciata di punti dal sogno.pochi gol in stagione, dove è apparso spesso sottotono. Nel momento più duro, però, il 18 del Frosinone si è preso la squadra sulle spalle: due gol nelle ultime due, i ciociari che tornano a vincere, l'ex Livorno che torna a segnare. Con Ciofani in sala operatoria, Dionisi si sta prendendo le sue responsabilità.: toh, chi si rivede! Due anni fa accostato al Napoli, ora alla Pro Vercelli nella polvere della zona retrocessione. Non segnava dal 27 ottobre, ne fa 2 al Pescara in un prezioso scontro salvezza. La Pro resta ultima, ma a -5 dalla salvezza diretta.: è la giornata dei bomber. Con Caracciolo in panchina e acciaccato, ci pensa il numero 7 dei lombardi a risolvere la questione Spezia per il Brescia. E sono 10 in stagione per il classe '92: 36 reti fatte in stagione, 24 arrivano dalla coppia Torregrossa-Caracciolo. a noi aveva raccontato la sua voglia di segnare con maggiore regolarità . E ieri il tuttofare del Venezia, pupillo di Inzaghi, ha messo la firma sulla vittoria degli arancioneroverdi contro l'Entella. Settimo posto e playoff all'orizzonte.ma come, pareggia col Foggia lanciatissimo e solo 5? Sì, perché sul 2-1 e nella situazione in cui sono le Fere, il gol del pareggio di Mazzeo non è da prendere. Applausi comunque al lavoro di De Canio nelle ultime settimane, la squadra è viva.: frenare sul più bello. In piena zona playoff, solo 2 punti nelle ultime 3 partite, una sola vittoria nelle ultime 9. E ieri il ko casalingo contro il Brescia.: prima parte di stagione da star, seconda da anonimato puro. 13 gol, è vero, ma la rete manca dal 16 dicembre. Nel 2018 non ha ancora segnato e il Bari ne risente: senza di lui, la squadra di Grosso perde ovviamente di imprevedibilità e di qualità sottoporta. Solo 1-1 con il Novara in crisi, e il San Nicola fischia...: male, malissimo. Un campionato da vincere a marzo sulla carta, un campionato che racconta di un terzo posto a meno 2 dal secondo e meno 13 dall'Empoli capolista. Il Parma preme, la vittoria manca da quasi un mese.un disastro. Si sognava il ritorno in Serie A, si sta materializzando l'incubo Serie C. Al momento la squadra è salva, ma la sconfitta di Vercelli di ieri è pesante e va al di là del risultato. Un punto in più del Cesena e della zona playout. Dopo due pareggi importanti (avevamo elogiato Pillon, giustamente, dopo Palermo), un ko che fa rumore. E Crescenzi espulso per doppia ammonizione all'11esimo minuto è la prova di una squadra in piena difficoltà. E spaventata.