10 Moncini e le lacrime di Lugaresi: doppietta al Parma, salvezza del Cesena a un passo, il patron che si commuove in panchina. La fame di punti salvezza ha avuto la meglio sulla voglia di A diretta. Applausi. E lacrime



9 Stulac: 3 gol nelle ultime 3, bellissimo e decisivo quello in pieno recupero con il quale il Venezia ha avuto la meglio su Foggia. E la Serie A diretta dista solo 2 punti...



8 La Gumina: l'attaccante di Palermo e del Palermo stende la sua ex squadra, quella Ternana in cui ha trovato continuità lo scorso anno. Senza Nestorovski, il classe '96 è esploso definitivamente: e fanno 7 gol nelle ultime 11.



7 Dionisi: non segmava dal 17 parile, dopodiche sono arrivate due sconfitte euna vittoria a Brescia. E nel weekend in cui il Parma cade a Cesena, il bomber del Frosinone la decide contro il Carpi: la Serie A è nuovamente nelle mani dei ciociari.



6 Mazzeo: ha regalato un'illusione al Foggia con il suo 19esimo gol stagionale. Per i rossoneri è arrivata una sconfitta all'ultimo respiro, ma il cammino dei Satanelli in campionato è stato esaltante grazie al numero 19 di Salerno.



5 Donnarumma: sì, insufficienza a chi ha fatto 19 gol in campionato, segnando anche ieri contro la Cremonese. Ma prendersela per un cambio, a campionato vinto, dopo una stagione da assoluto protagonista, merita un bel 5.



4 Calabro: il Carpi ha tirato i remi in barca da fine marzo: ultima vittoria il 29, poi 4 ko e 3 pareggi. Salvezza certa, ma l'ambizione per fare qualcosa in più (visti anche gli acquisti di gennaio) doveva esserci.



3 Perugia: dopo un periodo esaltante, sono arrivati 2 punti nelle ultime 4. Qualcosa si è inceppato nel cammino degli uomini di Breda, che devono ringraziare il tentennante Foggia delle ultime uscite se possono godersi ancora l'ottavo posto.



2 D'Aversa: se perdi 2-1, prendendo 2 gol dall'85esimo in poi, la colpa è tua. Il Parma cade a Cesena, replicando la sconfitta di Vercelli: 6 punti buttati e la Serie A diretta che dipende dal cammino degli altri.



1 Pro Vercelli: un 5-1 contro lo Spezia che sa tanto di resa definitiva. Una stagione in cui c'è sempre stata poca speranza di raggiungere la salvezza.