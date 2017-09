10 Sandro Pochesci: conferenze show, calcio offensivo, moduli rivoluzionari (il 3-7 oppure il 3-1-6), la bocciatura di Ibrahimovic ("Qui a Terni farebbe fatica a giocare"), 5 punti in classifica in 3 giornate, ancora imbattuto, e la sua prima vittoria in Serie B. Sotto gli occhi dei genitori, che per la prima volta hanno visto una sua partita allo stadio. E la vittoria è per loro. E per i tifosi. Per questo la maglia della Ternana sfoggiata nel post partita. Applausi per il tecnico delle Fere.



9. Il Carpi solitario: Sorpresa. Sopresissima. Rivoluzione in estate, ma idee chiare. La, solita, scoperta nelle leghe italiane minore e il primo posto in classifica: tre 1-0 consecutivi, firmati Malcore e Mbakogu, punteggio pieno e massimo risultato con il minimo sforzo. Primato solitario, applausi per Calabro, tecnico dei biancorossi, reduce dall'ottima esperienza alla Virtus Francavilla.



8 Il gol di Ciofani: una magia per il bomber del Frosinone, che tifa Milan e che aveva sempre fatto male contro il Pescara. "Il più bel gol della mia vita" ha dichiarato il bomber ciociaro. E come smentirlo, dopo quel gol vanbasteniano.



7 Pettinari: .28 gol in Serie B da dividere per 9 stagioni. E 6 sono stati segnati in queste prime tre gare. Il centravanti del Pescara si riscopre bomber con Zeman: due triplette nelle due casalinghe, davanti al pubblico dell'Adriatico. Sarà il numero di maglia che in Abruzzo porta bene? Sì, perché il 17 ai tempi del primo Zeman lo indossava Immobile...



6. Inzaghi: vittoria. E gol. Finalmente Inzaghi e il suo Venezia! Prima vittoria in Serie B, primi due gol segnati. Difesa perfetta, con 0 gol subiti in 3 gare. Solamente 6 perché il gioco potrebbe essere più propositivo e spettacolare. Ma finché i risultati sono con lui...



5 Parma: due sufficienze stiracchiate nelle prime due, viste le vittorie per 1-0. Questa volta cade, in casa, con il Brescia, e va incontro alla prima sconfitta. Partita, va ricordato, giocata su un campo al limite della praticabilità.



4. Bari di Grosso: seconda sconfitta consecutiva per Fabio Grosso. Dopo una partenza sprint, due cadute rumorose, contro Empoli e Venezia. L'ultima tra le mura casalinghe, restando a secco. Male, con le bocche di fuoco là davanti.



3. Le difese di Palermo ed Empoli: grande spettacolo in Sicilia per il big match della B, con le due retrocesse dalla A e grandi favorite alla vittoria finale del campionato. Attacchi da urlo, ma difese da rivedere. Per andare in A serve una fase difensiva migliore.



2 Pro Vercelli: habituée nelle bocciature. La squadra di Grassedonia non riesce proprio a ingranare: 0 punti, 7 gol subiti, e una sola rete realizzata, all'88esimo, nella sconfitta per 4-1 contro la Cremonese (voto 7). Così sarà dura salvarsi.



1 La difesa di Zeman: l'attacco, con Pettinari, vola. Ma la fase difensiva lascia a desiderare: seconda peggiore difesa, 8 gol subiti in 3 gare. Peggio solo il...



0 Foggia: Male, malissimo gli uomini di Stroppa. L'allievo di Zeman supera il maestro... ma in peggio. 11 gol subiti in 3 partite: 5 dal Pescara, 5 dall'Avellino e 1 dall'Entella. Solamente 3 i gol fatti. E la panchina già traballa...