Ospite nella redazione di Calciomercato.com il noto procuratore Silvio Pagliari ha rilasciato un'esclusiva al nostro Fabrizio Romano: da Gabbiadini ad Antenucci, ecco tutte le sue dichiarazioni.



Si aspettava questo impatto di Gabbiadini sulla Premier League?

"Ero convinto che facesse bene ma sarei bugiardo se dicessi così tanto bene. Lo stesso impatto lo aveva avuto nei primi sei mesi al Napoli, fu devastante. Si trova benissimo, è un altro calcio, un'altra vita: speriamo continui così".



Cosa non è andato con il Napoli?

"Quando mi dicono che qualcosa non è andato non sono mai d'accordo, ha fatto 25 gol, uno ogni 119 minuti. Era giusto che le strade si dividessero perché davanti erano troppi e di conseguenza abbiamo preso un accordo con la società. Però ripeto, Manolo ha fatto bene alla Sampdoria, Bologna, Atalanta: ovunque ha fatto bene, il gol non ha continente".



Antenucci pronto per la Serie A?

"Parliamo di un giocatore che in categoria fa la differenza, ha fatto le sue scelte di vita in passato preferendo giocare con continuità in un'altra categoria invece di fare l'alternativa in Serie A. E' una scelta di vita, ha preferito andare in Inghilterra dove ha fatto 19 gol in due anni al Leeds. Giocatore che ormai ha fatto più di 100 gol in Italia, non ha bisogno di presentaione. Assieme a Floccari e a tutta la banda diretta bene da mister Semplici e costruita ancora meglio dal ds Vagnati stanno facendo un capolavoro e gli auguro di portare questa squadra in Serie A perché Ferrara è una piazza calda e che merita palcoscenici importanti".