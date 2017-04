Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica “Tempi Supplementari”, Gianluca Pagliuca ha presentato la sfida di questa sera tra Inter e Sampdoria, ricordando anche una gara dei suoi tempi, quando nel 1991 - allo stadio Meazza - neutralizzò Matthaus dagli undici metri.



"Credo che quella fu la partita che mi diede le più grandi emozioni, non solo per il rigore parato a Lothar Matthäus e quel commento sull’aver parato con dieci mani. L’Inter di oggi? Per gioco espresso è tra le più forti del campionato, ma la Sampdoria può fargli male. Peccato per l’infortunio di Muriel, ma credo che Schick e Quagliarella possono mettere in difficoltà i nerazzurri. Il ceco è un giocatore incredibile, bravo Giampaolo a gestirlo".