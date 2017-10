Luca Pagni, giornalista di Repubblica, ha posto queste tre domande al ds del Milan, Mirabelli, sul mercato rossonero: "Non è pentito di aver portato al Milan Bonucci, che non sta rendendo come dovrebbe e che ha impegnato oltre 40 milioni di campagna acquisti che doveva servire per acquistare un bomber da 20 reti in campionato?



Come mai Aubameyang, disponibile a venire al Milan, ha dichiarato che la società ha dormito quando tutto sembrava pronte per il suo trasferimento? Come è possibile che gli 11 nuovi giocatori del Milan siano costati complessivamente 240 milioni, mentre l'undici titolare del Napoli contro il Cagliari sia costato 77,3 milioni e quello della Lazio contro il Sassuolo 64 milioni?".