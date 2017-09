Bologna-Inter è una partita speciale per Rodrigo Palacio. L'attaccante argentino è il grande ex di turno. Dopo la buona prova col Napoli e il gol del momentaneo pareggio segnato sabato a Firenze, Donadoni lo conferma titolare al centro dell'attacco nell'anticipo di martedì sera. Quando dovrà vedersela con la coppia centrale formata da Skriniar e Miranda davanti ad Handanovic, finora battuto solo da Dzeko in questo campionato.



GOL A JUVE E MILAN - Pur non avendo vinto titoli, Palacio ha lasciato un ottimo ricordo fra i tifosi nerazzurri. Colpiti dalla sua classe, dalla sua intelligenza tattica e dalla sua professionalità: mai una polemica, né una parola fuori luogo. Non a caso la Curva Nord, restia ad acclamare i singoli, gli ha dedicato uno striscione d'addio: "Hai sempre dimostrato di onorare la nostra maglia, grazie di tutto Rodrigo Palacio". Senza dimenticare i 58 gol segnati nelle 171 presenze raccolte nelle ultime cinque stagioni. Su tutti quello del 3-1 alla Juventus nel 2012 (il primo ko dei bianconeri allo Stadium) e l'anno dopo quello di tacco nel derby vinto 1-0 contro il Milan.



SQUADRA DEL DESTINO - Bologna era nel destino del Trenza. Che in nerazzurro contro i rossoblù ha giocato la sua ultima gara dall'inizio (lo scorso 19 febbraio in campionato, da capitano) e ha segnato la sua ultima rete: il 17 gennaio a San Siro in Coppa Italia. I tifosi della Beneamata sono anche disposti a vederlo segnare martedì sera, a patto che i tre punti li prenda l'Inter. Come già successo in occasione delle due gol segnati da Palacio ai nerazzurri: Inter-Genoa 5-2 nel 2011 e Inter-Genoa 5-4 nel 2012, sempre a San Siro.