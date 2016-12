L'attaccante argentino Rodrigo Palacio ha dichiarato in un'intervista a Inter Channel: "Il 2017 deve essere l'anno dell'Inter? Ho fiducia, lavoriamo bene, siamo un'ottima squadra ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Dobbiamo arrivare tra le prime tre, siamo una grande squadra. Fino a gennaio eravamo primi in classifica, poi nei due mesi successivi non riuscivamo a fare il nostro gioco e abbiamo perso tanti punti staccandoci dalle squadre che ci hanno preceduto. Abbiamo perso fiducia e alla fine abbiamo concluso comunque con un buon risultato ma non quanto avremmo voluto".



"Dal punto di vista personale nei primi anni tutto è andato bene, ma dopo l'infortunio sono cambiato anche nel modo di giocare e nei movimenti. Nell'ultimo anno e mezzo ho giocato poco e mi è mancato il ritmo partita, ma ho compagni forti e che meritano di giocare".