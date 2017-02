Robin Quaison da questo gennaio è un nuovo giocatore del Mainz. Eppure, la Juventus era stata molto vicina a prenderlo per poi girarlo all'Empoli. L'operazione con il Palermo è saltata per la strategia bianconera che prevedeva un pagamento a lungo termine per Quaison, anche legato a ragioni di bilancio; il Mainz lo ha preso subito, volendoci puntare immediatamente e convincendo il giocatore. Che così ha cambiato strada, optando per la Bundes.