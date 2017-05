Haitam Aleesami, laterale del Palermo, parla al sito ufficiale del club rosanero dopo la vittoria contro la Fiorentina: "È stata una bella partita, abbiamo vinto e questa è una cosa molto importante per noi. È stato bello fare gol, come del resto tutta la nostra gara. Abbiamo giocato bene e ci siamo aiutati soprattutto nella fase difensiva, non prendendo gol. Dobbiamo giocare così nelle ultime quattro partite. Quest'anno ci è mancata anche un po' di fortuna, oltre alla concentrazione, visto che in alcune gare abbiamo preso gol nei minuti finali. Il Chievo? È una squadra forte, lo abbiamo visto all'andata. Dobbiamo onorare la maglia del Palermo in questo finale. Baccaglini? Ha portato tanta energia, è sempre presente e questo è importante. Bortoluzzi? Mi ha dato tanta fiducia. Quest'anno ho giocato tanto, abbiamo fatto partite positive. Mi dispiace per le sfide che abbiamo perso