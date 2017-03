Il Palermo giocherà domenica alle 18 a Udine una partita fondamentale per continuare a sperare in una salvezza sempre più lontana. Sinisa Andelkovic, difensore con 17 presenze in questo campionato, ha parlato in conferenza stampa: "Crediamo alla salvezza, c'è voglia di fare bene allenamento dopo allenamento. Ci sono sette punti da recuperare ma ci siamo".



Cosa pensa del nuovo presidente rosanero? "Il Presidente Baccaglini ha dato molta carica e grinta a tutto l'ambiente, ha portato una ventata di entusiasmo, è una persona positiva, ha un'energia che può fare bene a tutta la squadra". E di Diego Lopez dice: "E' un allenatore serio, pacato e concentrato. Si lavora molto bene con lui. Stiamo lavorando bene e possiamo crescere". Palermo è una seconda casa ormai: "Sono a Palermo da tanti anni, è bellissima in tutto".