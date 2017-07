Paul Baccaglini, presidente del Palermo, parla del futuro e del closing a TGR Parlamento: "Spero che al più presto mi possiate chiamare patron e nel dirlo non nascondo l'emozione. Zamparini ha avuto un ruolo importante in questa società, valorizzeremo il lavoro che ha svolto in questi anni. Con lui manterrò sempre un ottimo rapporto interpersonale, ma non societario, tutto si fermerà".