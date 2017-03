Il presidente del Palermo Paul Baccaglini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo portare la mentalità vincente, con persone disposte a sacrificarsi. Per questo vogliamo costruire una squadra forte. Nestorovsky? Continuiamo a credere nella salvezza, lui rappresenta questa mentalità vincente. È un ragazzo solare, positivo. Questo atteggiamento si vede anche in campo, gli abbiamo parlato del Palermo nel piano A ma anche in caso di piano B. Lui crede alla salvezza e al progetto, può essere parte integrante del nostro futuro. E' vero che dalla Cina è arrivata una ricca offerta per lui, ma noi volevamo tenere unito il gruppo per arrivare alla salvezza. Privarci di lui sarebbe stato penalizzante”.