Quando si era presentato, all’inizio del mese scorso, Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, sembrava voler inaugurare un nuovo corso e soprattutto una nuova filosofia. Punto cardine quello relativo agli allenatori: se non c’era la necessità dell’esonero la nuova linea avrebbe preferito aspettare tempi migliori e non pensare a un cambio tanto per cambiare. Ma si sa… Baccaglini fa rima con Zamparini e allora sembra esserci caduto anche il nuovo: Diego Lopez non rischia, non per il momento almeno, ma il nuovo presidente ha iniziato le sue valutazioni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Baccaglini riflette su Lopez ed è già una novità. Che si arrivi al clamoroso esonero è ora difficile ipotizzarlo, più correttamente e realisticamente si può parlare di fiducia a tempo, in vista della prossima partita casalinga di sabato contro il Bologna. Per Diego Lopez poi che Pasqua sarà?