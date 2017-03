Ieri era arrivato l'annuncio ufficiale, oggi c'è stata la conferenza stampa congiunta tra Maurizio Zamparini e Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo. Ecco le sue parole: "Sono mesi che, in silenzio e dedizione, abbiamo cercato di mettere in piedi un'operazione che si articola su moltissimi aspetti, tanto quelli sportivo-calcistici, ma anche le infrastrutture, i posti di lavoro. Il percorso che mi ha portato qui oggi è quello delineato dal presidente Zamparini, io partecipavo a una cordata americana, di cui Cascio era il caposquadra, immagine. C'era un altro gruppo finanziario, più il mio che era un financial advisor, che è una funzione che svolgiamo. Dietro il Palermo calcio batte un cuore che è quello che durante il corso degli anni si è articolato con il gruppo Zamparini: ci sbagliamo se pensiamo sia solo centri commerciali. Questo mi ha colpito, quando l'operazione con Cascio non ha funzionato erano questi progetti che mi hanno affascinato e portato ad avere un dialogo aperto per cercare di trovare un'operazione che potesse diventare realtà. Arrivo a Palermo con energia e positività. Io sono uno dei soci in questo gruppo, ma ci ho messo la faccia, qui siamo legati a una classe dirigenziale che non è disposta a passare il testimone, nella Silicon Valley sarei già vecchio. Siamo al day 1, il nostro operato non può essere giudicato ora. La gente di Palermo è incredibile, ha un calore straordinario. Ringrazio il Presidente Zamparini per questo messaggio che sta lanciando all'Italia intera. La salvezza è alla nostra portata. Noi speriamo e vogliamo raggiungerla".



"Quanto investiremo? Fa tutto parte di una progettualità più grande, parlare di cifre non ha senso. Parlare di cifre poi proietta aspettative, la gente fa la propria matematica. Lo stadio e il centro sportivo sono la chiave di questo progetto, anche perché se pensate alla visibilità che un'infrastruttura può dare a una città come Palermo per l'organizzazione di eventi. Dovrei mettere un turbante per dire che metteremo 100 milioni per la campagna acquisti, ma non lo vogliamo fare. Noi non vogliamo sperperare, vogliamo una mentalità americana, non con amatorialità. Se guardiamo i bilanci del Palermo, ci sono molti dettagli che possono permettere al Palermo di diventare una struttura solida e autonoma. Dev'esserci una mentalità sposata da tutti, squadra compresa. Ci sarà una serie di aggiustamenti da fare durante la campagna acquisti