Il nuovo tecnico del Palermo, Diego Bortoluzzi, è atterrato in mattinata all'aeroporto Falcone-Borsellino, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno a Palermo, convinto ancora di poter salvare la squadra rosanero.



Le sue dichiarazioni sono state riportate da TuttoPalermo.net: "Per me è una grande scommessa, non c'è dubbio che l'obiettivo salvezza sia lontano, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Spero di poter dare tanto a questa squadra per poter raggiungere questo fondamentale traguardo.

Ringrazio Guidolin per le belle parole, lui mi vuole bene. Non ho ancora parlato con Baccaglini e nemmeno con Zamparini".