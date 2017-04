Diego Bortoluzzi, allenatore del Palermo, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria della Lazio contro la Fiorentina: "I ragazzi durante la settimana mi hanno dimostrato di non voler mollare, vogliono finire al meglio il campionato. Oggi c'è stata compattezza e il risultato ci ha premiati. Diamanti? Ha un atteggiamento positivo, come tutta la squadra. Mette impegno e carattere nelle cose che fa. Salvezza? Non montiamoci la testa per una partita fatta bene. Noi pensiamo alla prossima gara".