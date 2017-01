Il Palermo va avanti con Corini, almeno fino alla gara col Sassuolo. Tutto dipende da quello che accadrà a Reggio Emilia. Il presidente Zamparini ha deciso così: una fiducia a tempo all’attuale tecnico in virtù della risposta della squadra che si è stretta attorno a Corini nel momento in cui stava pensando di dimettersi. Che si tratti di una tregua è dimostrato dal fatto che il patron non ha interrotto la ricerca di una alternativa.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo il no di De Zerbi è stato effettuato un sondaggio con Diego Bortoluzzi, lo storico secondo di Francesco Guidolin, che conosce bene Zamparini e la piazza per averci lavorato nei primi anni della sua gestione proprio nello staff che portò i rosanero alla storica promozione in A. Sarebbe una soluzione low cost, in caso di un’altra sconfitta con il Sassuolo, per traghettare il Palermo verso la Serie B, un’ipotesi quella della retrocessione che Zamparini sta prendendo seriamente in considerazione dopo il k.o. di Empoli. Non Corini, invece, che crede ancora nella salvezza e vuole provarci fino in fondo, avendo un girone a disposizione. L’ex capitano rosanero, dunque, è chiamato a fare risultato con gli emiliani, forte del supporto manifestato dalla squadra in settimana.