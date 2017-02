Bruno Henrique, centrocampista del Palermo, ha parlato al sito ufficiale del club rosanero: "Con l'Atalanta era una gara importante, volevamo fare un buon risultato ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ci sono ancora 14 partite, dobbiamo dare tutto per migliorare la classifica. Con la Juve sarà una gara importante e affascinante, fare risultato ci darebbe morale. Crediamo alla salvezza, lavoriamo per questo. Siamo focalizzati e concentrati per raggiungere l'obiettivo. Personalmente voglio crescere giorno dopo giorno, sono felice al Palermo e lavoro con i miei compagni per uscire dal brutto momento. Ringrazio i tifosi, stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione".