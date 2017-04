Palermo-Cagliari 1-3



GOL: 26’ Gonzalez (P), 47’ Ionita (C), 57’ Borriello (C), 89’ Ionita (C).



PALERMO (3-5-2): Fulignati; Vitiello (80’ Sallai), Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, B. Henrique (88’ Lo Faso), Gazzi (67’ Balogh), Chochev, Pezzella; Trajkovski, Nestorovski. All. Lopez.



CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Isla, Pisacane, B. Alves, Murru; Padoin, Tachtsidis, Ionita; J. Pedro (81’ Farago), Sau (86’ Han Kwang) ; Borriello (93’ Deiola). All. Rastelli.



Arbitro: Valeri di Roma.



Ammoniti: 5’ Gazzi (P), 16’ Isla (C), 75’ B. Henrique (P), 90’ Trajkovski (P).