Il Chievo segue l'esterno Struna (Palermo) per la difesa, occhi sull'esterno Biraghi (Pescara). In mediana in arrivo Grassi (Napoli) e in avanti Paloschi (Atalanta) secondo la Gazzetta dello Sport.



L'Hellas Verona ha concluso due cessioni in prestito. Ernesto Torregrossa e Luca Checchin passano al Brescia, squadra in cui lo stesso Torregrossa ha giocato nell'ultima stagione, mentre Checchin era stato girato dal Verona al Prato, in Lega Pro. Il club gialloblù valuta la proposta del Palermo, che ha chiesto notizie di Fossati. Possibile contropartita è Goldaniga (cercato pure da Cagliari e Genoa). Resta da ufficializzare l’ingaggio di Bruno Zuculini dal Manchester City. Proseguono i contatti con la Juve per Kean e piace Sadiq (Roma). In settimana invece si chiude per Alex Ferrari: resta il nodo della formula.