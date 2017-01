Ivaylo Chochev, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della partita che oggi i rosanero giocheranno contro l'Inter: ''Rispetto all'andata c'è un altro Palermo e un'altra Inter. Adesso giochiamo in casa e speriamo comunque di fare risultato. La contestazione? Tocca a chi va in campo rimanere concentrato; Corini sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra. Chi gioca va in campo per dare tutto e fare una buona prestazione. Loro vengono da cinque vittorie consecutive, sono in un buon momento ma noi possiamo sorprenderli''.