Thiago Cionek, difensore del Palermo, parla in conferenza stampa: "Il primo gol con la maglia del Palermo è stata un'emozione grandissima anche perché l'ho segnato davanti ai nostri tifosi. Un po' ci pesa aver preso gol al 90° dopo essere riusciti a rimontare e tornare in vantaggio, questa partita però ci fa capire quanto sia duro il campionato di Serie B specialmente ai ragazzi che finora non avevano mai giocato in questa serie. Posavec? Posso dire che tutti e tre i portieri in squadra abbiano grandi qualità, la concorrenza fa bene anche per motivare tutti a fare di più visto che in una grande squadra tutti devono essere in condizioni di sostituire tutti. Mondiale? Tutti noi sappiamo di essere monitorati e che facendo bene con il Palermo tutto il resto verrà di conseguenza. Io ho la fortuna di conoscere il ct da quattro anni, so che giocare a un livello più alto sarebbe meglio, ma se faccio un campionato di vertice qui non ci sarà alcun problema a essere preso in considerazione per vestire la maglia della Polonia".