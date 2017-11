Palermo-Cittadella 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 43’ Kouame (C), 65’ Strizzolo (C), 83’ Salvi (C)



Palermo (3-5-1-1): Posavec; Struna, Bellusci, Szyminski; Rispoli, Murawski, Jajalo (55’ Coronado), Chochev, Aleesami; Embalo (62’ Trajkovski); Nestorovski. All. Tedino

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Scaglia, Caccin (28’ Pezzi); Schenetti, Iori, Pasa; Chiaretti (81’ Settembrini); Kouame, Strizzolo (72’ Litteri). All. Venturato..

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Ammoniti: 21’ Bellusci (P), 22’ Caccin (C), 34’ Schenetti (C), Iori (C)