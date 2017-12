Estate 2016. Poi, gennaio 2017. Ora, a un anno di distanza, il nome di Andrej Galabinov torna di moda per il Palermo. La squadra di Bruno Tedino, reduce dalla vittoria per 3-0 sul difficile campo del Bari, sogna il repentino ritorno in Serie A e, per centrare l'obiettivo, a gennaio si muoverà sul mercato. Parola di Maurizio Zamparini. E il bulgaro del Genoa, dopo anni di inseguimenti, può finalmente sbarcare in Sicilia.



GALABINOV AL PALERMO - "Ho presto tre giocatori, di cui due punte per affiancarle a Nestorovski". Come appreso da calciomercato.com, l'attaccante dei rossoblù è uno dei due nomi che, nel mercato invernale, potrà arricchire il reparto offensivo del club rosanero. Dopo un ottimo inizio, con 2 gol (uno alla Juve) nelle prime 5 presenze, l'ex Novara ha trovato sempre meno spazio. E con l'arrivo di Giuseppe Rossi, il minutaggio è destinato a scendere ulteriormente. Pronto ad affiancare Nestorovski, ha le caratteristiche anche per sostituirlo, qualora i tentativi di Torino e Bologna per il macedone dovessero andare a buon fine. Il Palermo pensa in grande e, a gennaio, punta su Andrej Galabinov. Che in B, in 141 presenze, ha realizzato 45 gol.



