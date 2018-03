Oggi si è tenuta l'udienza di discussione del procedimento prefallimentare che interessa il Palermo Calcio, all’esito della quale il Tribunale si è riservato di pronunciarsi.

La Società, nel rispetto del lavoro dei Giudici che nei prossimi giorni dovranno assumere la decisione, intende ribadire con questo comunicato il proprio convincimento sul positivo esito dell’intera vicenda, rafforzato ulteriormente da quanto emerso nel corso dell’udienza.

In questo contesto, le ulteriori considerazioni svolte dalla Procura della Repubblica non hanno scalfito le tesi della società sulla propria solidità economica e finanziaria, tesi che, peraltro, sono in sintonia con le conclusioni a cui sono giunti i periti del Tribunale.

Il Palermo Calcio, quindi, auspica di potere archiviare in tempi brevi la vicenda, che ha comunque distratto energie e risorse dall’obiettivo principale della promozione in Serie A.



Il Presidente Giovanni Giammarva